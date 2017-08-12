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Meteoroloji'den önemli uyarı!

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:01
Meteoroloji'den önemli uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 31
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:01
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