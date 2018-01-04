Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanağın, yarın sabah saatlerinde Antalya merkezinde ve Kemer çevrelerinde etkili olacağı belirtildi. Mersin'de de gece saatlerinden sonra başlayacak sağanağın yarın öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli, Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli görüleceği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.