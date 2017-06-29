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Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:29
Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde "kuvvetli sıcak hava dalgası" beklendiği bildirildi.

Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:29
  1. Iğdır
  2. Erzincan
  3. Erzurum
  4. Ağrı
  5. Kars
  6. Ardahan
  7. Doğu Anadolu Bölgesi
  8. Erzin
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