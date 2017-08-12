Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 - 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli saat 30 - 50 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Tunceli ve Bingöl için uyarıda bulunan merkez, yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.