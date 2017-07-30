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Meteorolojiden kritik uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)’nden yapılan açıklamada, Malatya’da hava sıcaklığının 31 Temmuz’dan itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:56
Meteorolojiden kritik uyarısı

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, sıcak havalara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenerek, “Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:56
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