Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış kapıda

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış kapıda

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11

İHA

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
  1. Tokat
  2. Niğde
  3. Kayseri
  4. Nevşehir
  5. Sivas
  6. Doğu Karadeniz
  7. Doğu Anadolu
  8. Batı Karadeniz
  9. Orta Karadeniz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yılda 1 milyar
    1. 5 yılda 1 milyar
    2. Dacia’da kampanya sürprizi
    3. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
    4. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
    5. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
    6. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
    8. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
    9. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
    11. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    12. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    14. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
    15. Sahtekarlar iş başında
    16. Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı..
    17. BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor
    18. Arvento’nun gözü dünya liderliğinde
    19. Devasa ekranlara merhaba
    20. Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!