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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkezi ile Serik ve Manavgat ilçelerinde ve Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:14
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek.

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlar, bugün akşam saatlerde Antalya'nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:14
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