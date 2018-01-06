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Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulundu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:08
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Amasya, Tokat ve Artvin ile sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 9

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

İHA

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 09:08
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Kırşehir
  4. Nevşehir
  5. Sinop
  6. Amasya
  7. Tokat
  8. Artvin
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