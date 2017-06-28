Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller kavrulacak

Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Yapılan son analiz ve tahminlere göre hafta sonundan itibaren bölgemizin mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinden gerçekleşeceği beklenmektedir. İl merkezlerimiz de gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Kayseri 39, Kırşehir 40, Nevşehir ve Sivas 37 ve Yozgat’ta 36 derece olması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta ortasında etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri üzerine düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Açıklamada hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunularak şunlar kaydedildi

"Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arası güneş ışınlarına dik maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."