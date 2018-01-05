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Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı bekleniyor.

05 Ocak 2018 Cuma 12:19
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Muş, Bitlis ve Van'da 99 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Muş Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde 90 köy yolunun kar ve tipiden ulaşıma kapandığını belirtti.

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde de ikişer köy yolunun kardan ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

BİTLİS'TE DE KAR NEDENİYLE 5 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 12:19
  1. Doğu Anadolu Bölgesi
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. Van
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