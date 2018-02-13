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Meteorolojiden kritik uyarı!

Meteoroloji, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmininde bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 09:14
Meteorolojiden kritik uyarı!

Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 8
İstanbul: Çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:14
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı
  3. sağanak yağış uyarısı
  4. istanbul
  5. Ankara
  6. İzmir
  7. Adana
  8. antalya
  9. Samsun
  10. Trabzon
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır

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