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Meteorolojiden kritik uyarı!

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için "aşırı sıcak" uyarısı yapıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 09:58
Meteorolojiden kritik uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden aralıklı olarak kuvvetli esmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Hava sıcaklıklarının Malatya'da 37, Elazığ ve Tunceli'de 36, Bingöl'de 35 ve Adıyaman'da ise 41 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:58
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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