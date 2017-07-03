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Meteoroloji'den Kırklareli için kuvvetli yağmur uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Kırklareli'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:59
Meteoroloji'den Kırklareli için kuvvetli yağmur uyarısı

Yapılan anlık Meteorolojik uyarıda, yurdun batısında devam eden yağışların önümüzdeki saatlerde lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize çevreleri gibi Kırklareli'nin güney kesimlerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında, ayrıca kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 


 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:59
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  6. Meteoroloji
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