Meteoroloji'den Kırklareli için kuvvetli yağmur uyarısı

Yapılan anlık Meteorolojik uyarıda, yurdun batısında devam eden yağışların önümüzdeki saatlerde lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize çevreleri gibi Kırklareli'nin güney kesimlerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında, ayrıca kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



