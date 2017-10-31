Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 31 Ekim Salı (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Kastamonu ve Karabük'ün yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları azalacak

Hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor

Bazı illerde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 °C

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18°C

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 12°C

Konya: Parçalı ve az bulutlu 13°C

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24°C

Sakarya: Parçalı ve çok bulutlu 14 °C

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14°C

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15°C

Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18°C