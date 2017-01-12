Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

(Haritada da görüldüğü gibi Trakya'da kar yağışı, etkisini cuma günü azaltacak ve yerini ilerleyen günlerde yağmurlu havaya bırakacak.)

DOĞU BİLDİĞİNİZ GİBİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

THY'DEN 113 İPTAL

Son bir haftada onlarca iç ve dış hat seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini daha iptal ettiğini duyurdu. Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.