Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar görüleceği uyarısında bulundu. Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan genelinde kar yağışı bekleniyor.

BÖLGE GENELİNDE HAVA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Akşam saatlerine kadar ise Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların, gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 1 İLA 3 DERECE AZALACAK

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede yağışlar, Ağrı ili ve güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olacak.