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Meteoroloji'den İstanbullara son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:33
Meteoroloji'den İstanbullara son dakika uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:33
  1. İstanbul
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