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Meteorolojiden İstanbul'a yağmur uyarısı

Meteorolojinin yaptığı değerlendirmeye göre, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:27
Meteorolojiden İstanbul'a yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda hafif kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu 15

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:27
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