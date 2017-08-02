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Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Öğleden sonra…

Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da sıcaklık 24 ila 32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:00
Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Öğleden sonra…

 İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde  seyreden hava sıcaklığı hafta sonu 35 dereceye ulaşacak.

    AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği  bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden  sıcaklık, artmaya devam edecek.

    Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının  düşmesiyle sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

    Son tahminlere göre, bugün parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte  sıcaklık 24 ila 32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık öğle  saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.

    Kentte yarından itibaren sıcaklık daha da artarken, rüzgar hızı  hissedilir oranda düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 24, en yüksek 33  derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az bulutlu hava etkisini hafta  sonuna kadar devam ettirecek. 

    Cuma günü bu durumda fazla değişiklik beklenmezken, sıcaklığın en  düşük 23, en yüksek ise 33 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul'da hafta sonu az bulutlu havanın yerini güneşe bırakması  bekleniyor. Bu bağlamda cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 24, en yüksek  ise 35 derece olması öngörülüyor.

    Son günlerde saatte 47 kilometreyi bulan rüzgar hızının ise ortalama  26 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:00
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  • NUR NUR 49 dk önce
    Valla durum öyle gözükmüyor istanbulda bahsettiğiniz sıcak mevcut değilyada biz istanbulda değilizanlıyamadık??
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