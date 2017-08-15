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Meteoroloji'den İstanbul'a 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da 'kuvvetli yağış' beklendiğini duyurdu.

15 Ağustos 2017 Salı 20:49
Meteoroloji'den İstanbul'a 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da yarın (16.08.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Kuvvetli yağışın başlama saati 06.00 sıraları, bitiş saati ise 12.00 sıraları olarak açıklandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 20:49
  1. İstanbul
  2. hava durumu
  3. yağış
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