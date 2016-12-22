Meteorolojiden İstanbul ve bu illere uyarı

Meteorolojiden bazı bölgelere ve illere yoğun kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.



Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: