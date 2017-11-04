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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı geçecek.

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:47
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin gün boyu devam etmesi beklenirken, önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı havanın yerini parçalı ve az bulutlu bör gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmarave Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilisve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 11:47
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