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Meteorolojiden İstanbul için korkutan uyarı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın gökgürültülü kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor. Kentte pazartesi gecesi gök gürültülü yağışın yanı sıra, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:16
Meteorolojiden İstanbul için korkutan uyarı

Sıcaklıkların hafta sonu nemle birleşmesi bunaltıcı havaya sebep olmuştu. Bu hafta başında ise sıcaklıklar 3-5 derece düşecek.

İSTANBUL'DA BİR BAŞLAYACAK, DURMAYACAK

Meteorolji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul‘da Pazartesi ve Salı günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul‘da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur gün boyunca sürecek. Yarın ve çarşamba günü de durmadan devam edecek olan yağış İstanbul’u yağmura doyuracak. 

Yağmurla beraber havalar serinlese de yüksek nem oranı bunaltmaya devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:16
  1. İstanbul yağış uyarısı
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