Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

Beklenen ve geciken kış nihayet geliyor, son dakika hava durumu haberlerine kilitlenen vatandaşlar kar yağışını bekliyor. İstanbul’a geçtiğimiz hafta beklenen kar bugün sürpriz yapabilir. Gelecek hafta kendini iyiden iyiye hissettirecek kışın provası bugün gerçekleşecek. Yurdun batısında karayelin etkisiyle sıcaklıklar aniden düşecek, 6-10 derece arasında gerçekleşecek olan ısı düşüşü, birçok şehre kar getirecek.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), batı kesimler ile zamanla iç bölgelerde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden esecek rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemiz genelinde beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 kg/metrekare), Doğu Anadolu’nun batısı ve Bolu çevrelerinde yer yer yoğun kar (21-50 cm), Düzce’nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.



BUGÜN 10 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika verilerine göre bugün, iç ve batı kesimlerde rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte 6 ila 10 derece azalacağı, doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte 6 ila 10 derece azalacağı, doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin Batı kesimleri ve Karadeniz’in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BAZI İLLERE YOĞUN KAR UYARISI



Kar bekleyen şehirlerimiz yine kar haberlerini sozcu.com’tr’den okuyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 Kg/m2), Doğu Anadolu’nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar (21-50 cm), Düzce’nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.