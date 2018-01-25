Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde, güney Ege ve batı Akdeniz'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-70 kilometre/saat, zaman zaman 80 kilomatre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'a yılın ilk 'kar'ı düştü

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.