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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun batı kesimlerinde fırtına beklendiği bildirildi

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:52
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah  saatlerinden itibaren Marmara, kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuzey  yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde, güney Ege  ve batı Akdeniz'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-70 kilometre/saat,  zaman zaman 80 kilomatre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.  

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında  bulunuldu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:52
  1. fırtına
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