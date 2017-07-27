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Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

27 Temmuz 2017 Perşembe 04:24
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: " Rüzgarın, 27.07.  Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında (Kaş - Kumluca arasında) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. " 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 04:24
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