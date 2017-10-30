Meteorolojiden don uyarısı

Meteorolojiden yapılan son açıklama ile, Marmara'nın iç kesimleri ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette don beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle yarın gece saatlerinden cuma gününe kadar Marmara'nın iç kesimleri ile Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette don görülecek.

Gece ve sabahın ilk saatlerinde görülecek don olayına karşı zirai faaliyet ile seracılıkla uğraşanların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.