Meteorolojiden denizcilere uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Meteorolojiden denizcilere uyarı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 17:23
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Denizi'nde beklenen fırtına ile ilgili yaptığı açıklamada “Rüzgarın; Ege Denizi'nde yarın (11.01.2017- Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



 
EtiketlerEgeÇarşambaEge Denizi
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