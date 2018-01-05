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Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur uyarısı

Yağışların Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

05 Ocak 2018 Cuma 09:09
Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Giresun, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (1100 m ve üzeri), Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum ve Ağrı ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:09
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