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Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı: Gerekmedikçe dışarı çıkmayın

Hava sıcaklığı Aydın'da 39 dereceyi buldu. Önümüzdeki günlerde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşları öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı: Gerekmedikçe dışarı çıkmayın

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Aydın’da vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmıyor. Bayram sebebiyle yüzlerce vatandaş tatilini evlerinde geçirmeyi tercih ediyor.

Aydın’da yaşayan vatandaşların birçoğu ise sıcak havaları fırsat bilerek Kuşadası ve Didim sahillerine akın etti. Ramazan Bayramının 2. gününde Aydın ve ilçelerinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Salı günü hava sıcaklıkları 41 derece ertesi gün ise 42 derece seviyesinde olacak.

Yetkililer, vatandaşların saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamasını ve bol sıvı tüketmesini tavsiye etti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
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