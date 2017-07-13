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Meteorolojiden 9 ile sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:40
Meteorolojiden 9 ile sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 34
  • İstanbul: Az bulutlu 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 37
  • Bursa: Az bulutlu 34
  • Adana: Az bulutlu ve açık 36
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 40
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Trabzon: Parçalı, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu 26
  • Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:40
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Iğdır
  7. Erzurum
  8. Artvin
  9. Bursa
  10. Trakya
  11. Ankara
  12. İzmir
  13. Akdeniz
  14. Ağrı
  15. Hakkari
  16. Adana
  17. Ardahan
  18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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