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Meteoroloji'den 8 ile yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeye göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Ocak 2018 Cuma 10:29
Meteoroloji'den 8 ile yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun (20 cm. üzeri) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, ancak batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, iç ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, ilk saatlerde çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı, ilk saatlerde Anadolu yakası çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Parçalı, ilk saatlerde çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 5

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:29
  1. meteoroloji
  2. hava durumu
  3. istanbul
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