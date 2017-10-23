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Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Isparta, Burdur ve Balıkesir illeri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:01
Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede bu gece başlayacak yağış, yarın sabahtan itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

KUVVETLİ YAPIŞ BEKLENİYOR

İzmir, Balıkesir ve Antalya çevrelerinde bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar Antalya'da yarın öğleden itibaren çarşamba akşama kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli görülecek.

UYARI YAPILDI

Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli yağış çarşamba günü de sürecek.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:01
  1. hava durumu
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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