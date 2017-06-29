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Meteoroloji'den 7 il için acil uyarı!

Meteoroloji'den, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli sıcak hava uyarısı yapıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 00:04
Meteoroloji'den 7 il için acil uyarı!

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Haziran Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile birlikte, normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bölgede gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Adana'da 40-42, Mersin merkezde 37-38, Mut ilçesi ve çevresinde 44-46, Osmaniye'de 40, Hatay merkezde 42 ve doğu ilçelerinde yer yer 47, Kahramanmaraş'ta 40-41, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 ve bazı ilçelerinde (Araban-Karkamış-Nizip-Elbeyli) 44-45 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının, önümüzdeki hafta etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği bekleniyor.

Açıklamada, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 00:04
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