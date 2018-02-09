Meteoroloji'den 6 ile yağmur uyarısı
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.09 Şubat 2018 Cuma 09:25
Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli 11
İstanbul: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde puslu 13
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15
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