Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı yapıldı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği uyarında bulundu.31 Ekim 2017 Salı 10:39
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden cuma gününe kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istenildi.