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Meteorolojiden 5 il için uyarı

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 43, Elazığ ve Malatya'da 42, Bingöl ve Tunceli'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:05
Meteorolojiden 5 il için uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağı, öğleden sonra hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 43, Elazığ ve Malatya'da 42, Bingöl ve Tunceli'de ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:05
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
  6. Karlıova
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