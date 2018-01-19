Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı

Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 22:03
Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden 21 Ocak Pazar gününe kadar Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 22:03
  1. Meteoroloji
  2. yaşam sis
  3. don ve buzlanma uyarısı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günah denizinde yüzen azgın motor
    1. Günah denizinde yüzen azgın motor
    2. Suriyeliler Türk askeri olmak için..
    3. Ahmet Davutoğlu kimdir?
    4. Terör örgütü YPG'den El Bab'a saldırı!
    5. 'Rus askeri çekildi' iddiaları için..
    6. Pentagon'dan yeni 'Türkiye' ve 'Afrin'..
    7. O bölgede çok şiddetli çatışma: 124..
    8. Rusya'dan ABD'ye terör ordusu tepkisi:..
    9. Vladimir Putin talimat vermişti! Ölü..
    10. Afyonkarahisar'da Suriyeliler Türk..
    11. Rusya'dan Afrin'deki askerlerle ilgili..
    12. Vatandaşlar hemen ihbar etti! Polis..
    13. Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı
    14. Darbe sevici CHP'li belediyeye tepki:..
    15. Süleymaniye Camii'nin minaresi neden..
    16. Türkiye’nin terörle mücadelesinden..
    17. İşgal davasında ceza yağdı
    18. Namazın 8 faydası
    19. ÖSO güçlerinden Azez'de Türkiye'ye..
    20. Dursun Özbek, seçim öncesi son kez..
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
    İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz