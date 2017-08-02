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Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 43, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:02
Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 43, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

Muhabir: Volkan Kaşik

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:02
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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