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Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop ve Ardahan ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise

09 Ocak 2018 Salı 09:13
Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 16

Adana: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kar yağışlı 0

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 15

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:13
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