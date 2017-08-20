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Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Muğla,  Burdur ve Isparta'da öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini açıkladı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:14
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için öğle  saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan  yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve  gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinde başlaması beklenen  sağanak, yarın öğleden sonra Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zaman  zaman kuvvetli olacak.

Sahil kesimlerde hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak, iç kesimlerde ise  1-2 derece artacak.

Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan  yerlerde yer yer kuvvetli esecek. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre  civarında olacak.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:14
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