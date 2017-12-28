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Meteoroloji'den 3 bölgeye yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:06
Meteoroloji'den 3 bölgeye yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:06
  1. meteoroloji
  2. hava durmu
  3. yağış
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