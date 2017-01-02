Meteorolojiden 2 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve Muğla'nın bazı ilçeleri için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 2 ile sağanak uyarısı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:31
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Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak, İbradı ilçesinde kar, yarın öğleden sonra da Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde sağanak görülecek.

Bölgede gece sıcaklıkların 2-5 derece azalması, gündüz ise 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgar yarın hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.

Sahil kesimlerinde yer yer hafif, iç kesimlerde orta, yer yer de kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre olacak.


 
EtiketlerAntalyaMuğlaBodrumGazipaşaDatçaİbradı
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