Meteoroloji yine uyardı! Kar tekrar geliyor

Meteoroloji İstanbullulara yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji yine uyardı! Kar tekrar geliyor
Eklenme: 11 Ocak 2017, 15:09
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İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşeceği bildirildi.

YARIN YAĞMURLA BAŞLAYIP KARA DÖNECEK, ÖĞLEDEN SONRA BİTECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yağmur beklendiği belirtildi. Yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, ardından tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi.

4 İL İÇİN UYARI

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

 
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