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Meteoroloji uzmanları artık ücretli konuşacak

Meteoroloji uzmanları, iklim değişikliği kuraklık, hava durumu gibi konularda basına para karşılığı röportaj verme kararı aldı.

23 Ocak 2018 Salı 09:04
Meteoroloji uzmanları artık ücretli konuşacak

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Fırat Çukurçayır, "Gereksiz röportajların önünü kesmek için böyle bir yola gittik. Para kazanmak için böyle bir şey yapmıyoruz. Ama birtakım röportajlarda gerçekten çok zaman ve emek harcanıyor. Biz mal satmıyoruz ama bunun önünü alma adına böyle bir yola gittik" diye konuştu. Çukurçayır'ın "gereksiz" olarak tanımladığı röportaj taleplerinin hangi kıstaslara göre ele alınacağı ise merak konusu oldu.

RÖPORTAJLAR İÇİN PARA TALEP EDECEĞİZ

Yeni Asır'ın haberine göre, Çukurçayır, röportajların dekont göstermek suretiyle yapılacağını belirterek, "Gazetecilere dekontunu ibraz etmeleri halinde röportaj veriyoruz. sadece yüz yüze yapılan röportajlar için para talep edeceğiz. Elektronik posta ve telefon yoluyla yapılan röportajlardan para almayacağız. Televizyonlarda abuk sabuk bir program için binlerce lira öderken hiç gocunmuyorsunuz da niye akademik bir bilgi için 300-500 lira vermeye çekiniyor?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:04
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