Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...

Meteoroloji, hafta sonu fırtına beklendiğini belirterek doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.

09 Şubat 2018 Cuma 20:23
Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...

Yurdun birçok yerinde etkisini kuvvetlendirecek olan yağmur özellikle pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları da düşmeye başlayacak bugün İstanbul’da 13 derece civarında hissedilen hava sıcaklıkları pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasına doğru soğuk hava etkisini artıracak.

HAFTA SONU SOĞUK VE YOĞUN YAĞMUR GELİYOR

Yer yer yağmurlu geçen haftanın son günlerinde yağış etikisini artıracak ve hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden; Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara kar, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:23
  1. Meteoroloji
  2. Marmara
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli Görüş Partisi kurdular!
    1. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    2. Haritalarla Afrin'de son durum
    3. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    4. 35 bin kişi izledi
    5. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    6. Afrin operasyonu sürerken TSK'dan flaş..
    7. İslam düşmanının babası partiden..
    8. Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı
    9. TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'de!
    10. Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu!
    11. Esed rejimi sivilleri vurmaya devam..
    12. Utanmadıktan sonra...
    13. Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak..
    14. Münafıklara zor gelen iki namaz
    15. "Padişah olmasa marka olurdu"
    16. Bakan açıkladı! PYD ve DAEŞ anlaşıp...
    17. Messi için 1,4 milyar avroluk teklif..
    18. 'Bize fikstürde yardım edilmeli'
    19. Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit..
    20. Türkiye'den Libya'daki terör..
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin