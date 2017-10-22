Meteoroloji uyardı! Yağmurlu havalar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Yurt genelinde yeni haftada batı bölgelerinden başlamak üzere serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Pazartesi ve Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hada durumu değerlendirmesinde yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek yağışlar, Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacak.

Yağışlı sistem, Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, Cuma günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Hava sıcaklığında yarın önemli değişiklik beklenmiyor.

Salı günü yağışlı sistem nedeniyle batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece sıcaklık azalacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacak.