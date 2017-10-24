Meteoroloji uyardı: Üç gün boyunca...

İstanbul hava durumu bu yıl epey değişiklik gösterdi. Özellikle bu yıl yalancı bahar uzun sürdü. 24 Ekim İstanbul hava durumu için uzmanlardan uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da hava yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece, perşembe günü parçalı bulutlu 12 derece, cuma parçalı ve az bulutlu 13 derece olacak. Hava durumuyla ilgili AKOM da bir uyarı yaparak önümüzdeki

3 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Habertürk gazetesinden Can Mete'nin haberine göre, uzmanlar yalancı baharın bittiğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin uyardı: "Bugünden itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek, en büyük özelliği sürekli yağacak olması. Şehir merkezinde metrekareye 50-100 kilo yağış düşebilir. 30-40 kilo yağışta bile problem olduğu düşünülürse dikkatli olmak gerekir. Risk büyük. Eylül, ağustos gibi, ekim de eylül gibi geçti. Ocak ve şubat aylarında çok yağış düşmese bile kış sarkar, boyu uzar. "

'SONBAHAR BAŞLANGICI'

Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün, "Üç günlük yağış için kış başlangıcı demek ağır olur. Sıcaklıklar elbette düşecek ve gök gürültülü yağışlar olacak. Bu durumu sonbahar başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Bu 3 günde geçen aylarda yaşanan dolu felaketi gibi bir manzara beklenmiyor. Sıradışı bir yağış en azından önümüzdeki periyotta yok. Kasım, aralık ve ocakta cok sert kış beklemiyoruz. Genel olarak ılıman bir kış yaşanacak" diye konuştu.

18 Temmuz'da 45 dakikada yaklaşık 50-60 kg yağış düşen İstanbul'da 27 Temmuz'da afet yaşandı. Yaklaşık 1.5 saatlik süre içinde toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedildi. Yıllardır yakınılan altyapı yetersizliği nedeniyle sel baskınlarında araçlar mahsur kalırken, birçok ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Yine bu boyutta bir yağış olursa benzer görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz.