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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklığının biraz daha artacağını ve mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde olacağını duyurdu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:50
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Merkez ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasındagüneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmelerini istedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:50
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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